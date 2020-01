In het dorp meer aanzien

De imagoproblemen van onderwijzers zijn van alle tijden. Leraren hebben altijd moeten vechten voor status en salaris.Het vak van basisschoolleraar kampt met een imagoprobleem. Het heeft te weinig status, het is hard werken voor weinig geld. Pabo’s hebben moeite genoeg studenten te trekken, vooral mannen. Hoe was dat vroeger eigenlijk? Hadden de leraren toen meer aanzien dan tegenwoordig?

Vroeger was alles beter, hoor je nog weleens, maar dat gaat in dit geval niet op. Want eigenlijk hebben onderwijzers, vooral in het basisonderwijs, altijd te maken gehad met imagoproblemen, zegt Jacques Dane, hoofd collectie en onderzoek van het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht.

Als hij een tijd moet aanwijzen dat de onderwijzer goed te boek stond, zou dat het einde van de negentiende eeuw zijn. ‘Toen gingen de leraren zich organiseren in allerlei bonden en verenigingen. Dat ze werden gezien als de hoeders van de moraal, omdat ze de nieuwe generatie moesten opvoeden, vijzelde hun imago op’, zegt Dane. ‘Ze moesten de jongeren opvoeden: hoe gedraag je je in de openbar..

