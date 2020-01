‘Bevlogen mensen in de klas’

‘In welk werk maak je mee dat je pubers aan het lezen krijgt? Dat ze een kopje thee gaan halen omdat jij óf zij dat nodig hebben? In welk werk kun je nog steeds pubers op zoek laten gaan naar een plintentrapje dat niet bestaat. Het gebeurt nog steeds.

(beeld nd)

Lia Oosterhoff-Cordia (beeld nd)

Sinds 1994 sta ik voor de klas in het voortgezet onderwijs, eerst als docent bewegingsonderwijs en de laatste negen jaar als docent Nederlands. Ik heb lesgegeven aan alle klassen in de school: van vmbo basis en kader tot gymnasium. Elke leeftijd heeft zijn eigen charme. Je kunt het onderwijs het beste beschrijven aan de hand van anekdotes. Een leerling die bij s..

Onderwijs maakt het mogelijk dat je per jaar een stel jongeren ontmoet. Je loopt een tijdje met ze mee en soms mag je op dat stukje van hun levensweg even belangrijk zijn. De puberteit is een lastige periode en wij proberen ze erdoorheen te loodsen. Dat gaat met vallen en opstaan. Zo ben ik mentor geweest van een meisje met een autistische stoornis dat zwaar dep..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .