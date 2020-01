‘Het Nederlandse onderwijs is failliet’

Dreamschooldirecteur Eric van ’t Zelfde heeft een onconventionele leiderschapsstijl. ‘Een docent die niet functioneert, ontsla ik.’Eric van ’t Zelfde, de strenge schooldirecteur uit het populaire tv-programma Dreamschool, probeert samen met kickbokser Lucia Rijker aan lager wal geraakte tieners weer in het gareel te krijgen en te motiveren hun school af te maken. In het gewone leven doet hij niets anders. ‘Ik speel eigenlijk gewoon mezelf voor de camera.’

Eric van ’t Zelfde woont nog steeds in Rotterdam, maar werkt tegenwoordig in Laren. ‘Ik voel me verwant met vmbo-leerlingen.’ ( beeld Dick Vos)

Van ’t Zelfde maakte naam als de schooldirecteur die zwakke scholen in achterstandswijken wist om te vormen tot successcholen. De Hugo de Groot-school in Rotterdam-Zuid behoorde in 2009 tot de zwakste scholen van Nederland. Schoolresultaten lagen ver onder het landelijk gemiddelde. Leerlingen kwamen met vuurwapens naar school. De sfeer was er ronduit belabberd. Van ’t Ze..

Afgelopen zomer trad hij aan als de nieuwe directeur van vmbo-school De Brink in het chique Laren. Het contrast met de Rotterdamse volkswijk Pendrecht is opmerkelijk. Hij woont daar nog altijd. ‘Om half zes gaat mijn wekker, om vijf over half zes douch ik, en om kwart voor zes stap ik in mijn auto. Voor zeven uur zit ik achter mijn bureau in Laren.’ Over verhuizen denkt hij..

