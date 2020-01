‘Ik werk graag met kleuters’

‘Leraar is het mooiste vak dat er bestaat. Ik heb een grote voorkeur voor werken met de kleuters in de groepen 1 en 2. De term kleuterjuf vind ik een compliment. Als de peuters de school binnenkomen, zitten ze vol fantasie, echt samen spelen kunnen ze nog niet en voor het eerst gaan ze hele of halve dagen naar school. Het is prachtig om te zien hoe ze leren van oudere kleuters en al snel de gewoontes overnemen. In de eerste twee klassen ontwikkelen kinderen zich enorm. Als juf begeleid je ze van peuter naar schoolkind. Ik vind het heerlijk om de kinderen zich al spelend en lerend te zien ontwikkelen. Ik geniet van hun gezichten, hun spel, hun aanhankelijkheid, hun humor en prachtige uitspraken. Laatst sprak ik met een collega over ons geloof. Dan vraagt een kind opeens: “Zijn jullie zussen?” Zo’n opmerking ontroert mij. Het kind heeft opgepikt dat wij dezelfde Vader hebben en dus bij elkaar horen.