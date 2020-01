‘Vergeet niet te genieten’

‘We moeten als leraren terug naar de basis: lesgeven. Kinderen nieuwe dingen leren, dáárvoor ging ik naar de pabo. We zijn vergeten waarvoor we het onderwijs ingingen: om kinderen aandacht te geven, om hun het gevoel te geven van waarde te zijn. Als leerkracht doe je ertoe. Je mag een spil zijn in de ontwikkeling van een kind. Door alle extra taken op een dag, waaronder de administratie, doe je veel en lopen er tientallen lijntjes die je in de gaten moet houden. Het grote genieten van je werk kan er dan zomaar bij inschieten. Mijn strategie is elke dag naar huis te gaan met drie geslaagde situaties in mijn hoofd. Dat kan een grap zijn of een leuke opmerking van een leerling. Laatst vroeg ik na een rekenles wie het snapte. Iedereen. “Mooi, daar doe ik het voor”, zei ik. “O”, zei een jongen droog, “ik dacht dat u het voor het geld deed.” De klas lag helemaal dubbel, en ik ook. Dit soort situaties helpt mij om de volgende dag weer fluitend naar mijn werk te gaan.