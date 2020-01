‘Dit werk geeft voldoening’

‘In het onderwijs werken is prachtig. Je bent er voor de leerlingen in de lange periode van hun puberteit. Ik geef het vak zorg en welzijn aan kinderen die moeite hebben met leren. Het gaat bij hen niet vanzelf. Ze hebben een IQ van zestig tot tachtig. Bij sommigen is de thuissituatie bovendien niet fijn: echtscheidingen, ziektes, handicaps, armoede … Het is heerlijk om met hen bezig te zijn en te proberen hun iets mee te geven voor de rest van hun leven. Wat een plezier geeft het dat ze het fijn vinden in de les. Ik word blij als ik mijn kinderen zie opbloeien. Van complimenten zie je hen groeien.