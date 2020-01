‘Met leerlingen bezig zijn, geeft mij het grootste plezier. Ik ben stapelgek op kinderen. Dat begint al als ik de stralende en verwachtingsvolle gezichten van hen zie bij de buitendeur. Ik vind het fijn een kind te overladen met complimenten, of het nu een zwakker, een hoogbegaafd, een autistisch of verwaarloosd kind is, en het dan te zien groeien. Ik krijg altijd leuke opmerkingen van de kinderen. “Juf, wat ruik je lekker.” Of: “Juf, dit had je gisteren ook al aan.” En: “Wat heb je mooie lippenstift op.”

Het is genieten als het lukt hen mee te nemen in de lesstof en hun grappenderwijs tafelsommen aan te leren. Of ze al vroeg bewust te maken van hun impact op het milieu. Niet om hen somber te maken, maar om te laten zien dat ze er zelf veel aan kunnen doen. Dat is positief.

Ik wil graag mijn liefde voor Jezus met de kinderen delen. Dan zingen we keihard bijbelse liedjes, begeleid door mijn gitaar. “Juf, geloof jij dat allemaal”, vraagt een kind dan. De overgrote meerderheid van de kinderen in mijn klas komt niet uit christelijke gezinnen. “Ja, lieve schat, dat geloof ik”, antwoord ik dan. Wat hoor ik veel van de kinderen en wat is ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .