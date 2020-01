‘Met blij gevoel het lokaal in’

‘Wat ik zo mooi vind aan mijn baan? Heb je even? Ik werk met zo veel plezier in het onderwijs. Elke dag stap ik met een blij gevoel mijn lokaal binnen. Het mooiste is natuurlijk de omgang met jongeren. De leerling die opziet tegen een presentatie en dan toch vol trots over zijn product staat te vertellen. Het meisje dat twijfelt over haar studiekeuze en elke keer even langskomt om erover te sparren en daarbij eerlijk naar zichzelf kijkt. De jongen die zomaar even op de stoel naast me ploft en vertelt dat zijn verkering uit is. De brugklasser die zijn draai nog niet kan vinden en na de laatste les even een uurtje bij mij in de werkplaats komt werken, omdat hij dat zo fijn vindt. Er zijn zo veel momenten dat je even van betekenis kunt zijn in het leven van deze pubers. Je maakt alle facetten in hun leven mee: humor, eerlijkheid, rauwheid, dapperheid, kwetsbaarheid, veerkracht, wanhoop, verbondenheid, eenzaamheid, worsteling, groei.