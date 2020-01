‘Hoge werkdruk ligt vooral aan leraar zelf’

Carel de Vries helpt leerkrachten hun tijd in te delen. ‘Pak de e-mailterreur aan.’Leerkrachten hebben de werkdruk in het onderwijs grotendeels aan zichzelf te wijten. Was getekend: Carel de Vries, trainer-coach en interim-manager. ‘Het goede nieuws is dat je er wat aan kunt doen.’

Uren voor de klas staan, zieke collega’s vervangen, gesprekken over en met rugzakleerlingen, contacten met mondige ouders, prestaties van leerlingen registreren, lessen voorbereiden, bergen nakijkwerk en tussendoor nog even een afsluitend examenfeest of excursie organiseren. Je kunt geen krant opslaan of radio aanzetten of er wordt geklaagd over de torenhoge werkdruk in ..

Toch is die grote werkdruk grotendeels schijn, zegt Carel de Vries, eigenaar van het adviesbureau Eduxtens, dat aan onderwijzers training geeft in timemanagement. De afgelopen jaren coachte hij honderden leerkrachten en schoolleiders en probeerde hij hun bij te brengen hoe zij hun tijd beter kunnen indelen en besteden. Voor wie zich vastbijt in het idee dat leraren verdrink..

