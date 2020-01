Talenten naar boven halen

Anouk Huijs, leerkracht van het jaar: ’De mooie kanten van ons beroep komen veel te weinig uit de verf in de media.’‘Met al die onderwijsstakingen, zouden we haast vergeten dat voor de klas staan gewoon een keileuk beroep is!’ Anouk Huijs (25) werd uitgeroepen tot ‘basisschoolleerkracht van het jaar 2019’. De Limburgse basisschooljuf nam de prijs in ontvangst uit handen van onderwijsminister Arie Slob. ‘Ik liep met een nicht een dagje mee in het basisonderwijs. Toen gebeurde er iets.’

’De mooie kanten van ons beroep komen veel te weinig uit de verf in de media. Als het over onderwijs gaat, dan gaat het over stakingen, salarisproblemen of tekort aan personeel. Maar als je met kinderen werkt, beleef je iedere dag iets verrassends. Als je ervoor openstaat, tenminste.’

’Pas had ik een jongetje in groep twee dat trots kwam vertellen dat zijn moeder in verwachting was. “Wordt het een broertje of zusje?”, vroeg ik. Hij vertelde over de echo die zijn moeder hem had laten zien. “Ik krijg een broertje”, vertelde hij vol overtuiging. “Hoe weet je dat?”, vroeg ik. Waarop hij antwoordde: “De baby had een kaal rond hoofdje, ik zag geen lang haar.” ..

