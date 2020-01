Gemeentelijke belasting fors hoger

Groningen

In Apeldoorn is de stijging van de woonlasten het hoogst, in Arnhem het geringst. De stijging komt vooral door de hogere belasting die het Rijk de gemeenten oplegt voor afvalstoffen. Een deel van de gemeenten heeft die hogere belasting in 2019 uit de reserves betaald. Andere gemeenten hebben die belasting doorberekend aan de huishoudens. Het COELO verwacht dat meerpersoonshuishoudens dit ..

