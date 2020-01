Kroeg in Zwolle dicht na vondst handgranaat

De Zwolse bar Bruut moet op last van de burgemeester per direct twee weken dicht, omdat er dinsdag aan de deur van het café een handgranaat werd gevonden. Dat staat in een verklaring van de gemeente Zwolle. In 2018 werd er ook al eens een explosief gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de granaat dinsdag onschadelijk gemaakt. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .