Den Haag

Dit adviseert het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes. De commissie, die in september 2019 al een zwaarwegend advies over de stikstofproblematiek uitbracht, noemt het 'rechtvaardig’ dat ook de luchtvaartsector minder ruimte krijgt om stikstof uit te stoten. Het kabinet, de opdrachtgever van dit rapport, zou bij de besluitvorming over ..

Het eindrapport van de commissie-Remkes over de stikstofproblematiek komt uit in mei, maar Landbouwminister Carola Schouten had aangedrongen op een vervroegd advies over de luchtvaart. Dit advies zou vandaag aan het kabinet worden voorgelegd, maar lekte dinsdagavond uit via verschillende media.

