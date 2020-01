Remkes pakt kwetsend gedrag raadsleden aan

Den Haag

Dat schrijft de Haagse burgemeester Johan Remkes in een brief aan de gemeenteraad. Hij is van plan op te treden als raadsleden wel beledigende opmerkingen maken over (groepen) burgers. Die uitlatingen zal hij dan laten schrappen uit het vergaderverslag. De betreffende burgers kunnen in de vergadering immers geen weerwoord leveren, licht Remkes toe.

De VVD’er die sinds het vertrek van Pauline Krikke waarnemend burgemeester is in Den Haag, stuurde een brief van vijf pagina’s naar de raad. ‘Overpeinzingen onder de kerstboom’ gaf hij het schrijven mee als onderwerp. In de brief deelt hij observaties uit zijn eerste maanden als burgemeester in de Hofstad. Ook doet hij concrete suggesties.

