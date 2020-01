Holocaust vol in het licht

Het Nationaal Holocaust Museum is onderdeel van het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam. Dit is de verzamelnaam van instellingen die samen de geschiedenis van de Joodse gemeenschappen in Nederland laten zien. Dit zijn, naast het Nationaal Holocaust Museum, de Hollandsche Schouwburg, de Portugese Synagoge, het Joods Historisch Museum (dat al sinds 1932 bestaat) en het Kindermuseum.

Amsterdam

Sinds 2016 is aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam, tegenover de Hollandsche Schouwburg, het Nationaal Holocaust Museum gevestigd. Een grootse benaming voor wat tot dusverre slechts een intentieverklaring was: hier komt ooit, als er voldoende middelen voor zijn vergaard, een museum waarin het lot van de Joden in Nederland tijdens de Duitse bezetting zichtbaar wordt gemaakt.

Sinds maandag ..

