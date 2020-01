Onthulling steen voor Multatuli

Amsterdam

Het is op 2 maart van dit jaar 200 jaar geleden dat de auteur, die in werkelijkheid Eduard Douwes Dekker heette, in de hoofdstad werd geboren. Het jaar 2020 is dan ook uitgeroepen tot Multatuli-jaar, waarvoor de koning dan meteen ook de aftrap geeft. Blijvende faam verwierf Multatuli met het boek Max Havelaar, dat zich afspeelt in het toenmalige Nederlands-Indië en..

Het Multatuli Genootschap organiseert dit jaar allerlei activiteiten om de schrijver te eren en onder de aandacht te houden. Ook wordt er een 'digitaal standbeeld' ontwikkeld, Multatuli Online. Het is een website waarop onder meer het hele oeuvre van de schrijver, de volledige correspondentie en het beschikbare beeldmateriaal toegankelijk worden gemaakt. <

