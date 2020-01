‘Als de grutto te zien is, gaat het goed in de wei’

Delfgauw

Op het erf van Hoeve Biesland in Delfgauw blaft een grote hond uitbundig naar de bezoekers die deze dinsdagmorgen in groepjes arriveren. De hummus in de biologische boerderijwinkel is vandaag vier euro, meldt een bord buiten. Het is rond half negen. Het daglicht kruipt steeds verder tussen de grijze wolken door en het is juist gestopt met regenen. Dat is goed nieuws voor de wandelaars die op..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .