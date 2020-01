Nierstichting: Práát over orgaandonatie

De Nierstichting lanceert vandaag een campagne waarin mensen worden opgeroepen om met elkaar te praten over orgaandonatie omdat blijkt dat nabestaanden vaak twijfelen of de overledene wel een bewuste keuze heeft gemaakt om organen te doneren.

Bussum

Dat die twijfel ontstaat, komt doordat maar de helft van de Nederlanders met dierbaren praat over de keuze om organen te doneren. Wanneer

nabestaanden nu twijfelen of de overledene wel een bewuste keuze heeft gemaakt om organen te doneren, gaat de donatie in driekwart van de gevallen niet door. In de campagne doen mensen die op de wachtlijst staan om een orgaan te ontvangen in een video de ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .