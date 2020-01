Oscar-nominaties voor Nederlanders

Los Angeles

Twee Nederlanders zijn dit jaar in de race voor een Oscar, en allebei in de categorie beste make-up. Het gaat om Arjen Tuiten en Tristan Versluis. De Friese make-upartist Tuiten is voor de tweede keer in zijn carrière genomineerd voor een Oscar, voor zijn werk aan de film Maleficent: Mistress of Evil. Voor zijn grime voor de film Wonder uit 2017 kreeg hij in 2018 al een..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .