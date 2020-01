Nieuwe presentator voor Jeugdjournaal

Hilversum

Het presentatieteam van het NOS Jeugdjournaal wordt versterkt met Annabelle Zandbergen (29). Ze volgt Siham Raijoul op, die naar Hart van Nederland (SBS6) is gegaan. Zandbergen werkt al sinds juli 2018 bij het Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .