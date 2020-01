Gevluchte Iraanse wint olympische medaille

Taekwondoka Kimia Alizadeh, de enige sportvrouw uit Iran die een olympische medaille heeft behaald, is haar land ontvlucht en in Eindhoven neergestreken. 'Ze was op vakantie in Europa, maar besloot met haar partner niet terug te keren naar Iran. Natuurlijk is ze welkom bij ons. We kennen haar kwaliteiten, ze is een aanwinst voor het taekwondo in Nederland', zegt taekwondoka-trainer Mimoun El Bo..

