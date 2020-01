Amsterdam

Hiermee komt het bedrag dat is opgehaald om de nieuwe culturele instelling aan de Plantage Middenlaan te realiseren op bijna 21 miljoen euro, zo meldt de instelling.

Op 2 februari sluit het tijdelijke museum, het Nationaal Holocaust Museum in oprichting, de deuren voor een verbouwing van twee jaar. Het museum, dat de volledige geschiedenis van de Jodenvervolging in Nederland vertelt, komt op de plek van de Hollandsche Schouwburg en de voormalige Hervormde Kweekschool. De Hollandsche Schouwburg was tijdens de Tweede Wereldoorlog de verzamelplaats, gevangenis..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .