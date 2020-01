‘De wrakstukken, de bodybags, je denkt onmiddellijk terug aan 2014.’ Piet Ploeg van Stichting Vliegramp MH17 verloor ruim vijf jaar geleden zijn broer, schoonzus en neef. Zijn stichting heeft hulp aangeboden aan nabestaanden van de vliegramp in Iran.

Wat bracht de vliegramp in Iran teweeg bij de Nederlandse nabestaanden van MH17?

‘Direct na het zien van de eerste beelden van de crash, denk je terug aan je familieleden die je kwijt bent. Eerst leek het een ongeluk. Later bleek dat ook het vliegtuig in Iran uit de lucht is geschoten, net als bij de MH17. Toen dat tot mij doordrong, kwamen alle beelden van vijf jaar geleden terug. Van andere nabestaanden hoorde ik hetzelfde. Mens..

