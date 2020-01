Handgranaat voor woning SGP-burgemeester Kerkdriel

Bij de woning van burgemeester Henny van Kooten van de Gelderse gemeente Maasdriel is maandagmorgen een handgranaat gevonden. Het explosief in een steegje aan het Gasthuisplein in het dorp Kerkdriel werd om ongeveer 5.15 uur gevonden door een krantenbezorger, die de politie alarmeerde. De burgemeester zegt al eerder ‘meerdere malen’ bedreigd te zijn.

Kerkdriel

De burgemeester, die in een appartementencomplex in Kerkdriel woont, werd rond half zes gewekt door de politie met het verzoek het pand te verlaten omdat er een explosief voor de voordeur was gevonden. Ook andere bewoners moesten hun woning verlaten. Zij worden opgevangen in het gemeentehuis of zijn bij familie.

Van Kooten (SGP) denkt dat de handgranaat tegen hem is bedoeld als intimidatiemiddel. ‘Ze leggen hem niet bij iemand anders voor de deur’, zei hij tegen het Brabants Dagblad. De burgemeester, die in de regio bekend staat als crimefighter, verklaarde tegen Omroep Gelderland dat hij eerder al ‘meerdere malen’ is bedreigd. Maar bijzonderheden over die bedreigingen wilde hij niet geven.

