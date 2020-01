Dodental aanslag op moskee loopt op

Quetta

Het dodental na de bomexplosie vrijdagavond in een moskee in de Pakistaanse stad Quetta is zaterdag opgelopen naar vijftien, aldus de autoriteiten. Bij de aanslag, die door terreurbeweging ISIS is opgeëist, raakten ook meer dan twintig mensen gewond. Zes van hen verkeren nog in kritieke toestand. De explosie vond plaats tijdens het avondgebed. Eer..

