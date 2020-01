Jongeren eten vaker buiten de deur

Ede

Grievink is directeur van het FoodService Instituut Nederland (FSIN) dat vandaag de uitkomsten van een onderzoek naar voedingsgewoonten in het afgelopen decennium publiceert.

Hoewel jongeren gemiddeld per bezoek minder besteden dan ouderen, is hun jaarlijkse consumptie buitenshuis veel hoger. Zo besteden millennials (20- tot 40-jarigen) daaraan gemiddeld 1512 euro per jaar, terwijl leden van de 'stille generatie' (75 jaar en ouder) slechts 436 euro per jaar besteden. Bij de tussenliggende generaties is het bedrag ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .