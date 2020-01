Gouden Ganzenveer voor Benali

Hilversum

De prijs wordt - zo mogelijk jaarlijks - toegekend aan een persoon of instituut vanwege grote verdiensten voor het geschreven of gedrukte woord in de Nederlandse taal. De 44-jarige Benali wordt een ambassadeur van de Nederlandse taal genoemd, omdat hij met ‘zijn enthousiasmerende inzet jongeren weet te bereiken’, aldus Bussemaker. Benali ontvangt de prijs op 2 april in Amsterdam.

De in Marokko geboren Benali schrijft romans, verhalen en poëzie, maar ook toneel en journalistiek werk. Tot zijn romans behoren Bruiloft aan zee, De Marathonloper en Brief aan mijn dochter. Daarmee stond hij ook op het toneel, samen met harpiste Lavinia Meijer.

