In Twente we only speak English

Ach, die hele taaldiscussie. Niels Rotmensen leunt achterover. De 19-jarige in knalrood vest heeft wel gezien dat het erover ging op het onlinediscussieplatform van zijn studie. ‘Maar dat heb ik allemaal niet gelezen hoor. Daar heb ik helemaal geen zin in.’ De eerstejaarsstudent technical computer science heeft zich met een groepje studiegenoten genesteld in een hoek met kunstzinnig ogende stoelen in een van de vele gebouwen van de University of Twente. Aangespoord door het lachsalvo van zijn vrienden doet hij er een schepje bovenop. ‘Het is net de Zwarte Piet-discussie. Iedereen loopt tegen elkaar te schreeuwen.’

Op de University of Twente werden veel colleges al in het Engels gegeven. Veertig procent van de studenten komt uit het buitenland. ( beeld Raymond Rutting)

Enschede

Of er veel geschreeuwd wordt, valt te betwijfelen, maar fel is de discussie over de voertaal op universiteiten in elk geval. Nu zowel Twente als de Eindhoven University per 1 januari is overgestapt op Engels als officiële voertaal, is het debat opnieuw opgelaaid. De twee universiteiten zijn de eerste in Nederland. Het betekent een nieuwe stap in d..

In december werden Kamervragen gesteld over de overstap. ‘Deelt u de mening dat dit een drempel kan opwerpen voor Nederlandstalige studenten?’, wilde SP-Kamerlid Frank Futselaar van de minister weten.

