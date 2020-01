De klemgreep van de kempeitai

D-day en daarna is een wekelijkse serie over het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Vandaag aflevering 33: verzet in Nederlands-Indië.

Nederlandse mannen in een Japans interneringskamp in maart 1945. Mede als gevolg van internering was verzet tegen de Japanners erg moeilijk. ( beeld nederlandse krijgsmacht)

Rodrigues is een eilandje in de Indische Oceaan, ruim 1500 kilometer ten oosten van Madagaskar. Het is half zo groot als Schiermonnikoog en telt ongeveer veertigduizend inwoners. De geschiedenis van het eiland kent enkele bijzondere feiten. De uitbarsting van de Krakatau, een vulkaan op een eilandje tussen Java en Sumatra, werd in 1883 op Rodrigues geh..

verzetshelden

Wie in verzet ging tegen de Japanners, tekende nagenoeg zijn eigen doodvonnis. ‘De sporting chance [redelijke kans] die men in Europa nog altijd had om door slimheid of geluk buiten het bereik van de Gestapo te blijven, bestond bij ons eenvoudig niet’, schreef een verzetsdeelneemster op Java na de oorlog. Vier op de vijf Nederlanders die zi..

