Kinderboerderijen worstelen om overeind te blijven

Kinderboerderijen en dierenweides maken lastige tijden door, ze moeten concurreren met de bibliotheek en het zwembad, want gemeenten kampen met de hoog oplopende kosten voor de jeugdzorg. Kinderboerderij De Goudse Hofsteden heeft moeilijke jaren achter de rug en Dierendal in Waddinxveen ontsnapte maar net aan sluiting. In Kamerik nemen ondernemers kinderboerderij Oortjespad over.