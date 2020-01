Jaap ziet nog door een unieke arts

Jaap Hartog heeft een beperkt gezichtsvermogen doordat hij te vroeg geboren is. Met lego bouwen is zijn grote hobby. (beeld Guus Dubbelman)

Eindhoven

Toen Jaap ruim dertien jaar geleden werd geboren was niet meteen duidelijk dat hij risico liep ernstige oogproblemen te ontwikkelen. Hij kwam drie maanden te vroeg ter wereld, lag in de couveuse, moest lang worden beademd. ‘Het was een hectische tijd met voortdurende zorgen’, vertelt zijn moeder Jessica Hartog. Pas na een maand of drie werd bij een ..

zuurstoftekort

Alle te vroeg geboren kinderen met ROP bij wie operatief moet worden ingegrepen, worden naar Eindhoven doorverwezen. Zelfs op vakantie bekijkt oogarts Frank Kerkhoff foto’s van kinderogen die hem vanuit het hele land worden doorgestuurd en heel soms, bekent h..

