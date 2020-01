Al spelend op z’n best

Kerkrechtdeskundige en Bekende Belg, die combinatie ligt niet direct voor de hand maar gaat toch echt op voor Rik Torfs. Hij is ‘per ongeluk bekend geworden’, zegt hij zelf, maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Torfs ventileert graag zijn mening, over van alles en nog wat, en hij vindt het geen probleem als die afwijkt van de gangbare opinie. Volgens een goede vriend, Siegfried Bracke, oud-voorzitter van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, is Torfs zo’n beetje een ‘homo universalis’. In de grootste krant van België, Het Laatste Nieuws, boeit hij met zijn columns veel lezers terwijl hij toch geen eenvoudige thema’s aankaart. Kunst, literatuur, politiek, en vooral ook: de kerk. In een land dat weliswaar katholiek is geweest, maar dat vooral is geweest.