De opmars van bionisch werken

Proefpersoon nummer tien staat in zijn witte overall te stuken met behulp van een zwart exoskelet. Het lijkt meer op een harnas met stoffengordels dat om zijn bovenlichaam zit, dan op een futuristische robotarm. De stukadoor pakt zijn lat en strijkt over het pleistergips dat hij heeft aangebracht. Op laptops wordt live zijn spierkracht gemonitord. Hij draait zich om en knikt tevreden. ‘Het zit lekker!’, zegt hij. ‘Het is net een bodywarmer.’