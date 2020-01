Verguisde schrijfster verlaat Enkhuizen

In juli 1927 schreef de commentator van De Spiegel, een weekblad dat veel in gereformeerde kring gelezen werd, over de moderne literatuur. Daarmee was het slecht gesteld, vond hij. ‘In de meeste moderne boeken die thans op de markt worden geworpen, is met alle moraal gebroken.’ De commentator lichtte toe: ‘Met een zekeren wellust worden echtscheidingen beschreven; om de tien bladzijden is er, bij wijze van spreken, sprake van een verboden liefde; de huwelijkstrouw is verdwenen; ge leest stuitende tooneelen, kortom de gansche atmosfeer is vergiftigd.’

Het zou goed kunnen dat de schrijver van deze woorden aan Alie Smeding dacht. Haar naam is nagenoeg vergeten, maar in 1927 had iedereen een mening over haar en meer nog over het boek dat ze geschreven had: De zondaar. Het ging over een leraar uit Amsterdam, Dirk Hartsen, getrouwd met Toos. Dirk en Toos hadden gee..

Het opmerkelijke was dat schrijfster Alie Smeding (1890-1938) was opgegroeid in het geestelijk milieu waarin De Spiegel graag gelezen werd. Zij kwam in 1890 ter wereld als het zesde en laatste kind van Aaltje Rietbergen en Fake Smeding. Haar vader was schipper, later kompasmaker en dreef een winkel in scheepvaart..

