‘We gaan niet nog een keer zo’n jaarwisseling meemaken’

Politieke partijen, de politie, burgemeesters en zelfs de vuurwerkbranche riepen het kabinet sinds de jaarwisseling op: kom met een geheel of gedeeltelijk verbod op vuurwerk. Hoe moet dat er precies uitzien?

Den Haag

Wat ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf betreft, zijn knalvuurwerk en vuurpijlen verleden tijd, maar kunnen speciale clubs nog wel siervuurwerk blijven afsteken.

Pleit u voor het definitieve einde van knalvuurwerk en vuurpijlen?

‘Daar is het inderdaad tijd voor. Zulk vuurwerk wordt gebruikt om voorbijgangers lastig te vallen en hulpverleners te bekogelen. Daar is het natuurlijk niet voor bedoeld, en daar moeten we dus vanaf.’

