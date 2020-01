Onderzoekers: benoeming SGP-bestuursleden op de schop

Dat schrijven onderzoekers Bert de Hek en Albert van Wijk in een rapport over de misstanden bij de Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa (VOE), een afdeling van de SGP die zich bezighoudt met de internationale activiteiten van de partij. Beide juristen - De Hek is rechter bij het Gerechtshof Leeuwarden en Van Wijk is procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie - deden hun onderzoek i..

Volgens beide onderzoekers is er geen sprake van ‘wantoestanden’ bij de VOE. Ook is er geen sprake van dat bestuursleden van de stichting ‘snoepreisjes’ maakten van subsidiegeld - een claim die herhaaldelijk opdook in het conflict, maar niet afkomstig was uit de klacht van de medewerker. Wel vinden De Hek en Van Wijk het ‘aannemelijk dat de sfeer en bestuurscultuur binnen de VOE als onveilig..

