Pleegouders stoppen geregeld uit onvrede

Utrecht

Dat blijkt uit een onderzoek onder 542 gestopte pleegouders door Jeugdzorg Nederland, het Nederlands Jeugdinstituut en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen. Deze pleegouders stopten in 2017 of 2018. In dat laatste jaar werden 22.741 kinderen opgevangen door 16.534 pleegouders.

Doordat pleegouders vaker tussentijds stoppen met de opvang, wordt het steeds lastiger om het tekort dat hierdoor ontstaat aan te vullen. In het najaar is Pleegzorg Nederland daarom begonnen met een campagne om meer pleegouders te werven. Dankzij deze campagne is de belangstelling toegenomen, zegt woordvoerder Janette Reukers. Of dit ook al daadwerkelijk heeft geleid tot meer pleegouders, kan z..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .