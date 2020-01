VS zetten zich schrap voor cyberaanval

Ook Rusland heeft zich opgemaakt voor een grote ‘koude cyberoorlog tussen het Westen en het Oosten’.

Moskou - Washington

‘Wees voorbereid op cyberaanvallen’ – die waarschuwing staat in vette rode letters op de instructie van het Amerikaanse ministerie voor Binnenlandse Veiligheid (Homeland Security) aan alle overheidsinstanties en andere organisaties. Iran zal ..

Er is al een eerste aanval gemeld waarin Iran een rol speelt, al is het nog niet duidelijk of die aanval ook echt uit Iran komt. Op een gehackte Amerikaanse overheidssite, van in totaal ruim 1100 bibliotheken waar overheidsinformatie beschikbaar is, werd zaterdagavond de openingspagina ‘onthoofd’ en vervangen door een afbeelding van Trump..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .