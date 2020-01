Burgemeester Hilversum: vuurwerkverbod werkt alleen landelijk

Met meerdere doden, waaronder een vader en zoon bij de flatbrand in Arnhem, is de jaarwisseling flink uit de hand gelopen, vindt ook burgemeester van Hilversum Pieter Broertjes. Zijn eerdere standpunt is door deze gebeurtenis, en vele andere incidenten die avond, bevestigd: hij blijft voor een vuurwerkverbod. Dat werkt echter alleen wanneer er een landelijk verbod wordt ingesteld, want lokaal heeft het weinig zin, denkt hij. “Op die manier kan het niet gehandhaafd worden, dan verschuift het probleem alleen maar.” Volgens hem ligt de bal nu bij minister Fred Grapperhaus.

Broertjes, die ook wel de geestelijke vader van de vuurwerkvrije zone wordt genoemd, vertelt over de jaarwisseling van 2011/2012. Dat was de start van zijn zogenoemde ‘kruistocht tegen een uit de hand gelopen traditie’. “Het leek wel oorlog in Hilversum toen ik hier net burgemeester werd. Ik vond dat echt niet normaal, maar het is eigenlijk alleen maar erger geworden met de jaren.” De burgem..

Hilversum heeft sinds 2015 al een vuurwerkvrij centrum met een georganiseerde show. Dat bevalt Broertjes goed. “In het centrum verliep oudejaarsavond erg rustig. Iedereen houdt zich aan het verbod, maar in de buitenwijken zijn nog wel problemen. Idealiter zou er een landelijk verbod komen, met georganiseerde vuurwerkshows. Niet alleen in het centrum, maar ook in de buitenwijken, zodat iedere..

