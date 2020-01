Energierekening lager door zacht winterweer

Een gemiddelde klant bespaart door het zachte winterweer zo’n 30 euro op de energierekening. Dat bedrag kan verder oplopen, want vooralsnog lijkt aan de hoge temperaturen geen einde te komen. Zelfs ‘s nachts is het in het zuiden van het land nog een graad of 10.

De komende dagen verwacht het KNMI maximale temperaturen tussen de 8 en 12 graden.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .