Minder agressie bij meer vrijheid

Amsterdam

Dat blijkt uit een onderzoek van onder meer de Universiteit Tilburg en de Universiteit Leiden. Het aantal incidenten met agressie daalt met 60 procent als gevangenen meer autonomie krijgen en meer contact kunnen onderhouden met de buitenwereld.

De onderzoekers onderzochten gedurende twee jaar het gedrag van ruim duizend gedetineerden in de gevangenis in Nieuwegein.

Eén vleugel van de gevangenis kreeg een nieuw regime. Een identieke, volledig afgescheiden andere vleugel behield het standaardregime. Gevangenen in het nieuwe regime werden gestimuleerd om zelf meer na te denken: ze mochten zelf hun eten koken en hun boodschappen bestellen. Ze kregen een pasje waarmee ze zelf naar de arbeid of de sportactiviteiten konden. In hun cel kregen ze een telefoon, waarmee ze op eigen kosten tot tien uur 's avonds konden bellen. En ook de zaal voor de bezoekers werd gezelliger ingericht met zitjes in plaats van een lange tafel die de gedetineerden van de bezoekers scheidt.

fysiek geweld

Volgens de onderzoekers draagt een soepeler gevangenisregime bij aan een flinke daling van het aantal incidenten met agressie in de penitentiaire inrichtingen (PI's).

‘Agressie is echt een groot probleem in Nederlandse gevangenissen’, zegt Ben Vollaard van de Universiteit Tilburg. ‘Voor gedetineerden, maar ook voor het personeel. Uit het onderzoek blijkt dat 100 procent van het personeel te maken heeft met agressie. De helft van de medewerkers krijgt te maken met fysiek geweld.’

Eind december stelde de Raad voor Strafrechttoepassingen en Jeugdbescherming (RSJ) in een advies aan minister Dekker (Rechtsbescherming) dat gevangenismedewerkers zwaar overbelast zijn. Hierdoor ontstaan spanningen binnen de PI’s en staat de veiligheid onder druk.

Een streng regime lijkt misschien goed om gedetineerden ‘kort te houden’, schrijven de onderzoekers. Maar, stellen ze, het leidt uiteindelijk tot meer ongewenst gedrag. ‘De straf is vrijheidsbeneming’, zegt Vollaard. ‘Mishandeling hoort daar niet bij.’ Volgens Vollaard gaat het niet om het ‘vertroetelen van gevangenen’. ‘Maar als je nergens over hoeft na te denken, als alles voor jou besloten wordt en je het grootste deel van de dag stil moet zitten in een klein hok, is dat niet goed voor je bovenkamer. Dat uit zich vaak in agressief gedrag.’

drugsgebruik

De onderzoekers hebben ook gekeken of de gastvrije bezoekersruimte leidt tot een toename van de smokkel van bijvoorbeeld drugs of mobieltjes. Volgens Vollaard is hier geen sprake van. ‘Bezoekers worden vooraf altijd gecontroleerd, bewakers houden nog altijd een oogje in het zeil en ook gedetineerden worden gecontroleerd op drugsgebruik.’

Een telefoon in de cel vergroot volgens hem ook niet de kans dat iemand vanuit de cel zijn criminele handel voortzet. ‘Het maakt het juist makkelijker om het gericht in de gaten te houden. In het standaardregime delen vijftien mannen één telefoon, dan is het vaak lastig om te achterhalen wie welk telefoontje heeft gepleegd. Als je vermoedens hebt, dan is het vrij eenvoudig om een telefoon in een specifieke cel te tappen.’

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid wil nog niet zeggen of gevangenissen als gevolg van dit onderzoek hun beleid aan zullen passen. ‘We gaan het onderzoek bestuderen.’ <