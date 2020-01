Advocaten Syriëgangers vinden staat te traag

Moet de Nederlandse staat akkoord gaan met een spoedprocedure voor de Hoge Raad, als het gaat om de 56 kinderen van Syriëgangers? Ja, vindt advocaat Robert van Galen van kantoor Nauta Dutilh, want er is een aanzienlijke kans dat de Syrische president Assad de kampen gaat overnemen.

Amsterdam

Bij de advocaten die opkomen voor de ex-Syriëgangers en hun kinderen, leven grote bezwaren tegen de houding van de staat. Elke vertraging speelt Assad in de kaart; de geheime diensten van het land hebben een reputatie van grote wreedheid. De kans dat de vrouwen en kinderen gefolterd gaan worden als Assad zijn zin krijgt, is reëel.

Wat is de stand van zaken?

'De kortgedingrechter vonniste op 11 november gunstig voor de kinderen: de staat moest zich inspannen om ze terug te brengen naar Nederland. De moeders moesten dan mee, want de Koerdische bewakers willen ze alleen met de moeders laten gaan. De staat ging in hoger beroep bij het Gerechtshof in een zogenaamd turbo spoedappel. Op verzoek van de staat werd die procedure zo opgejaagd dat het hof al na elf dagen uitspraak deed (op 22 november). De staat werd toen in het gelijk gesteld en de vordering van de moeders en kinderen om teruggebracht te worden werd afgewezen. Daarom hebben zij nu cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad tegen deze beslissing van het hof. Maar nu wil de staat niet meer meewerken aan een spoedprocedure.'

Hoe viel dat onder de advocaten?

'Wij vonden dat nogal hardvochtig, vooral nadat eerst op verzoek van de staat bij het gerechtshof de procedure met stoom en kokend water gevoerd moest worden. Het is onomstreden dat die vrouwen en kinderen zich in Syrië in een uiterst hachelijke situatie bevinden. Naar ons gevoel is dit een zaak van leven en dood. Vorig jaar is een aantal kinderen gestorven van de kou. De omstandigheden in de kampen zijn schrijnend. Daar komt nog bij dat de vrees reëel is dat het regime van Assad die kampen overneemt en de mensen gaat martelen en vermoorden.'

Is het nog mogelijk om sneller een uitspraak te krijgen?

'Wij voeren aan dat uitstel niet in het belang is van onze cliënten. De staat wil niet meewerken aan een spoedprocedure en is alleen bereid de termijn voor de zogenaamde schriftelijke toelichting iets in te korten. De Hoge Raad heeft ons laten weten dat hij pas tegen de zomervakantie een besluit zal kunnen nemen omdat de staat niet meewerkt aan die procedure.'

Dit klinkt voor de leek als een ingewikkeld juridisch steekspel, wat betekent dit concreet?

'De Hoge Raad had best voorbij kunnen gaan aan de bezwaren van de staat en kunnen kiezen voor een verkorte procedure. Hun argumenten zijn slap, serieuze juristen onwaardig. Wettelijk is het gewoon toegestaan de termijnen te verkorten, gewoon omdat dat soms moet. Dat moet natuurlijk ook kunnen. Je kan toch niet zeggen: het spijt ons dat we jullie niet konden redden, onze juridische termijnen zijn gewoon te lang?'

Bent u hoopvol?

'De redenering van de Hoge Raad deugt niet, daar komt het op neer. We hebben nu gevraagd om een herziening van de uitspraak en om het met spoed te behandelen. Ik heb toch wel hoop dat ze er wat aan gaan doen en bereid zullen zijn om de procedure te versnellen. Zo niet, dan zullen onze cliënten waarschijnlijk naar Straatsburg gaan en naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens stappen. Het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens zegt immers dat je recht hebt op een eerlijk proces binnen een redelijke termijn. Nou, in deze zaak is die redelijke termijn wel een hele korte. Want die vrouwen en kinderen in Syrië hebben niks aan juridische haarkloverij als de geheime politie van Assad ze in handen krijgt.'