Vuurwerkverbod in Amsterdam stap dichterbij

Na Rotterdam wil ook de Amsterdamse politiek volgend jaar een vuurwerkverbod invoeren. Vrijwel de gehele gemeenteraad, inclusief de VVD, is voorstander van een totaalverbod. Het verschil is alleen dat burgemeester Femke Halsema, anders dan haar Rotterdamse collega Aboutaleb, zo’n lokaal verbod niet ziet zitten.

Amsterdam

‘Ik sta aan dezelfde kant als de Amsterdamse gemeenteraad’, zegt Halsema. ‘Maar bij een lokaal verbod ontstaan direct problemen in de handhaving. Zolang vuurwerk niet landelijk verboden is, kunnen handhavers en politie alleen optreden tegen het afsteken van vuurwerk. Daar heeft geen enkele gemeente in Nederland de capaciteit voor.’ Ze zegt een dringend beroep te doen op de Tweede Kamer om tot een landelijk verbod te komen.

Niettemin gaan de Amsterdamse politici er hard in. ‘Formeel kunnen we Halsema niet dwingen’, zegt de VVD-fractievoorzitter Marianne Poot. ‘Maar wij zijn de verhuftering, de branden en het gooien met vuurwerk naar hulpverleners en ouderen zat. Als bijna de hele gemeenteraad dit wil, dan kan de burgemeester daar niet omheen. Dit gaat door en dat is geen grootspraak.’ Een PvdA-woordvoerder: ‘Als Aboutaleb dit kan in Rotterdam, dan kan Amsterdam het ook.’ GroenLinks: ‘De burgemeester wilde dit eerst niet, maar omdat de politie nu zelf vraagt om een vuurwerkverbod, verwacht ik dat de situatie nu anders is.’

Vuurwerk leverde afgelopen jaarwisseling in Amsterdam ruim een half miljoen euro schade op aan gemeentelijke eigendommen. Zo moeten er 150 prullenbakken, 50 verkeersborden, 40 parkeerautomaten en 31 abri's worden vervangen. De grootste schadepost is ontstaan door branden in een vuilniswagen en verschillende containers: bij elkaar 300.000 euro.

kabinetsstandpunt

In alle gemeenten wordt reikhalzend uitgekeken naar aanstaande vrijdag, als het kabinet bijeenkomt. Dan zal de regering duidelijk moeten maken welke maatregelen ze wil nemen na weer een jaarwisseling waarin hulpverleners het moesten ontgelden en in Arnhem twee mensen als gevolg van vuurwerk omkwamen. Oogartsen spraken van een ‘horrornacht’ en de schade aan huizen en auto’s wordt geschat op 15 miljoen euro. Meer dan 500.000 mensen tekenden de petitie van het Nationaal Vuurwerkmanifest.

Veel lokale politieke partijen willen het oordeel van het kabinet inmiddels niet meer afwachten en pleiten voor een lokaal verbod als de regering niet over de brug komt. In de vier grote steden verloopt die discussie zeer verschillend.

De Utrechtse raad wil bijvoorbeeld geen gemeentelijke verordening die consumentenvuurwerk aanpakt. Met name de positie van D66, dat in Amsterdam dus voor stemt, is doorslaggevend. ‘Wij zijn tegen vuurwerk, maar het moet dan wel landelijk besloten worden’, zegt fractievoorzitter Jony Ferket. De partij is ervan overtuigd dat de Tweede Kamer geen knoop zal doorhakken als gemeenten zelf een verbod gaan invoeren.

landelijk of lokaal verbod?

In de gemeenteraad van Den Haag – de stad waar de hulpdiensten het ook dit jaar weer het zwaarst te verduren hadden – is nog niet geheel zeker of er een meerderheid zal zijn voor een lokaal afsteekverbod. Duidelijk is wel dat partijen aan het schuiven zijn. Zo is naast GroenLinks, de PvdA, PvdD en de Stadspartij nu ook D66 om: ‘We willen wel weten of dit te handhaven is’, zegt D66-fractievoorzitter Dennis Groenewold, ‘maar in principe stemmen we voor een lokaal verbod.’ De SP twijfelt nog, de VVD hield zich woensdag onbereikbaar.

De grootste Haagse partij, Hart voor den Haag/Groep de Mos, is tegen: ‘Er zijn nog genoeg kansen om illegaal vuurwerk aan te pakken en meer tijd te investeren in het geven van voorlichting’, zegt fractievoorzitter Arjen Dubbelaar. ‘De traditie hoeft niet gelijk afgeknald te worden.’ <