Verdachte brandstichting voorlopig op vrije voeten

De rechtbank in Utrecht heeft woensdag de 36-jarige boer Gert S., verdacht van meerdere brandstichtingen, onder voorwaarden op vrije voeten gesteld. Hij heeft een halfjaar in voorarrest gezeten. S. ontkent in alle toonaarden dat hij de hand heeft gehad in de branden. In totaal gaat het inmiddels om zeven gevallen, in achtereenvolgens Wijk bij Duurstede, Werkhoven en ‘t Goy. De eerste brand woedde eind oktober 2018. <

Verdachte moord Martin Kok opgepakt in Turijn

In de buurt van de Italiaanse stad Turijn is een man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op misdaadblogger Martin Kok. Volgens de Italiaanse politie gaat het om de Let Aleksejs Rustanovs, alias Christopher Hughes. Hughes wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Kok uit 2016. <

beeld anp

Verdachten steekpartij Drachten langer vast

De twee minderjarige jongens die worden verdacht van betrokkenheid bij een fatale steekpartij in Drachten, blijven dertig dagen langer vastzitten. De kinderrechter heeft dat woensdag besloten, zo laat het Openbaar Ministerie Noord-Nederland weten. De jongens zouden betrokken zijn bij de steekpartij op 23 december waarbij een 16-jarige jongen zwaargewond raakte en later in het ziekenhuis overleed. <

Defensiemedewerker aangehouden om fraude

Een 51-jarige medewerker van het ministerie van Defensie is dinsdag aangehouden door de Koninklijke Marechaussee. Hij wordt ervan verdacht zijn werkgever voor meer dan 115.000 euro te hebben opgelicht, aldus de marechaussee woensdag. <

Man (52) ernstig gewond door ontploft wapen

Een 52-jarige man uit Middelburg is woensdagochtend ernstig gewond geraakt in een schietvereniging in het Zeeuwse Rilland. Zijn geweer kwam, vermoedelijk als gevolg van een storing, tot ontploffing. Het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam. <

Speciale Donald Duck voor leerlingen Bonaire

Stichting Lezen en Schrijven Bonaire deelt vandaag op alle basisscholen op het eiland een bijzondere editie van het tijdschrift Donald Duck uit. Daarmee leren kinderen op een speelse manier over de digitale wereld. Met strips en puzzels is er aandacht voor kunstmatige intelligentie, technologie en de normen, waarden en regels die hierbij horen. De uitgave heeft als titel Donald Duck duikt in de digitale wereld. <

Kwetsende brief aan brandweercommandant

De commandant van de Amsterdamse brandweer, Tijs van Lieshout, heeft thuis een kwetsende brief gekregen waarvan de inhoud dermate 'grensoverschrijdend' is dat hij ervan melding heeft gemaakt bij de politie. Dat bevestigt een woordvoerster na een bericht in Het Parool. De politie onderzoekt de brief, die afkomstig zou zijn van het eigen brandweerpersoneel. <

Fractievoorzitter Nida tijdelijk uit raad

De fractievoorzitter van de politieke partij Nida in Rotterdam, Nourdin El Ouali, stapt tijdelijk uit de gemeenteraad van de Maasstad. Hij gaat voor de islampartij 'het land in' zodat hij 'meer en beter kan bijdragen aan de groei en bloei van de partij', zo meldt Nida in een persbericht. Nida is vertegenwoordigd in de gemeenteraden van Rotterdam (2014), Den Haag (2018) en Almere (2019). El Ouali gaat, als politiek leider van de partij, helpen bij het opzetten van nieuwe afdelingen in andere steden. <

beeld anp

Schadevergoeding voor vader Milica van Doorn

De vader van de in 1992 gedode Milica van Doorn krijgt alsnog een schadevergoeding. In een zaak die de vader van het 19-jarige slachtoffer had aangespannen, heeft de rechtbank 3000 euro begrafeniskosten en 10.000 euro shockschade toegewezen. De vader krijgt de vergoeding onder meer omdat hij het lichaam heeft moeten identificeren van zijn dochter, die met veel geweld om het leven is gebracht. Dat heeft bij hem psychisch letsel teweeggebracht, constateert de rechtbank. <

Leverancier waarschuwt voor riskant speelslijm

Leverancier Free & Easy waarschuwt voor zogenoemd speelslijm dat in 2018 en 2019 in omloop is gebracht. De substantie bevat te veel van de stof boor. Dat kan leiden tot huidirritatie, maar ook tot misselijkheid en diarree als het wordt ingeslikt. Bij langdurige blootstelling aan te veel boor kan blijvend letsel ontstaan. Het slijm in kwestie is verkocht in Wassenaar, Nijmegen, Denekamp, Den Haag, Zevenhuizen en Bladel. <

Tentoonstelling Nieuwe Kerk Suriname verlengd

De Grote Suriname-tentoonstelling in de Nieuwe Kerk in Amsterdam wordt wegens succes met een maand verlengd. 'Op veler verzoek' kunnen belangstellenden er nog tot en met zondag 1 maart terecht, zo laat de Nieuwe Kerk weten. De tentoonstelling vertelt het verhaal van Suriname aan de hand van archeologische vondsten, historische foto’s en documenten, voorwerpen en hedendaagse kunst. <

Sarkozy voor rechter wegens omkoping

De voormalige Franse president Nicolas Sarkozy moet op 5 oktober voor de rechter verschijnen wegens corruptie. Dat heeft de rechtbank woensdag bekendgemaakt. Het proces duurt tot 22 oktober. Sarkozy wordt ervan verdacht in 2014 via zijn advocaat geheime informatie te hebben opgevraagd bij een rechter over zaken waarbij de oud-president betrokken was, in ruil voor een hoge functie in Monaco. <

beeld anp

Antitankkanonnen België werken niet

Het Belgische leger heeft achttien pantservoertuigen die geen antitankmunitie kunnen afvuren. De zogeheten Piranha's zijn uitgerust met een kanon dat niet geschikt is om tanks te kunnen doorboren. Volgens de krant De Morgen rammelt het Direct Fire 90 millimeter-kanon van de Piranha aan alle kanten bij het vuren. <

Cyprus stemt toe met interventieteam VS

Cyprus heeft toestemming gegeven voor de komst van een interventieteam uit de Verenigde Staten. Dat moet Amerikanen in de regio gaan evacueren als de situatie dat vereist. De regering van de kleine EU-lidstaat gaf 'toestemming om tijdelijk een snel interventieteam te stationeren op Cyprus. Dat moet Amerikaanse missies en burgers in de regio evacueren als dat noodzakelijk blijkt', aldus een regeringswoordvoerder. <

Duitser verdacht van bekrassen 642 auto's

Een 26-jarige Duitser is woensdag voor de rechter verschenen omdat hij zeker 642 auto's zou hebben bekrast. De totale schade bedraagt 930.000 euro, meldt de Duitse rechtbank. De man wordt ervan verdacht de auto's te hebben bekrast in de steden Schweinfurt, Würzburg en Veitshöchheim. Dat gebeurde in 2018 tussen februari en april. De zoektocht naar de dader hield politieagenten wekenlang bezig. <

Weer ruimtewandeling door astronautes ISS

De Amerikaanse astronautes Jessica Meir en Christina Koch mogen samen weer twee ruimtewandelingen uitvoeren. Op 15 en op 20 januari zullen ze het internationale ruimtestation ISS verlaten. Aan de buitenkant van hun zwevende woning moeten ze een paar accu's vervangen. Meir en Koch hadden in oktober ook samen een ruimtewandeling uitgevoerd. Dat was de eerste keer dat twee vrouwen dat samen deden. <

beeld anp

Gat in beveiliging TikTok ontdekt en gedicht

In de veelgebruikte video-app TikTok heeft een groot veiligheidslek gezeten. Kwaadwillenden konden accounts van gebruikers overnemen. Ze konden geplaatste video's verwijderen of juist video's publiceren die de gebruiker niet openbaar had willen hebben. Verder konden ze persoonlijke informatie van gebruikers achterhalen. Cyberbeveiliger Check Point Research, die het lek ontdekte, zegt dat de makers van TikTok het gat inmiddels hebben gedicht. <

Na aardbeving op Puerto Rico nog geen stroom

Talloze Puerto Ricanen zijn woensdag een tweede dag ingegaan zonder elektriciteit, na de hevige aardbeving die 's lands grootste energiecentrale platlegde. Huizen zijn ingestort en minstens één persoon is omgekomen. Bijna alle 3 miljoen Puerto Ricanen zaten na de beving zonder stroom. <

Verkoop nieuwe campers naar record in 2019

De verkoop van nieuwe kampeerwagens in Nederland is vorig jaar gestegen naar het hoogste niveau ooit. In totaal werden er 2074 stuks verkocht. Dat komt neer op een plus van 4,9 procent vergeleken met 2018, aldus cijfers van organisatie BOVAG. Het is het zevende jaar op rij dat de verkoop van nieuwe campers toeneemt. <

Opnieuw recordjaar voor havens Zeeland en Gent

De Zeeuwse havens van Vlissingen, Terneuzen en Borsele en het Belgische Gent hebben afgelopen jaar opnieuw een record goederenoverslag neergezet. Volgens North Sea Port, zoals het gezamenlijke havenbedrijf heet, deed de groei zich voornamelijk voor bij droge bulk en containers. Alles bij elkaar werd er vorig jaar ruim 71 miljoen ton overgeslagen. <

Bonden verdeeld over supermarkt-cao

Vakbond CNV heeft een akkoord bereikt met werkgevers in de supermarktbranche over een nieuwe cao. In december liepen gesprekken tussen werkgevers en de bond nog spaak, waarna werd gedreigd met acties rond de kerstperiode. FNV liep eerder weg van de onderhandelingstafel en is fel gekant tegen de nieuwe afspraken. Leden van CNV moeten nog instemmen met het onderhandelingsresultaat. <

EU: volledig akkoord VK in 2020 niet haalbaar

Het hoofd van de Europese Commissie waarschuwt dat in 2020 nog geen allesomvattend akkoord kan worden gesloten over de toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk. Ursula von der Leyen maakte tijdens een lezing in Londen duidelijk dat daar simpelweg niet genoeg tijd voor is. De onderhandelingen over de toekomstige (handels)relatie tussen Londen en Brussel gaan van start na de brexit, die op 31 januari moet plaatsvinden. <

beeld anp

Automaker BMW rekent op recordverkopen

Automaker BMW wil niets weten van een malaise in de auto-industrie. De automaker verwacht ook dit jaar nieuwe verkooprecords, na recordjaar 2019. Pieter Nota, bij BMW verantwoordelijk voor de verkoopactiviteiten, zegt met vertrouwen vooruit te kijken. De optimistische toon van de Nederlander staat haaks op het algehele sentiment in de industrie. In 2019 zullen de autoverkopen in China voor het tweede jaar op rij zijn gedaald. Verder is het ook wachten op de Europese cijfers. <

Nieuwe financieel directeur voor HEMA

Winkelketen HEMA vervangt zijn financieel directeur. De huidige financiële man Ivo Vliegen vertrekt binnenkort en wordt opgevolgd door Joost de Beijer, die tot voor kort directeur was bij doe-het-zelfketen Praxis. Vliegen deed dit werk sinds 2015 en speelde onder meer een belangrijke rol bij een herfinanciering voor HEMA in 2017. <