Emeritus-hoogleraar Cees Gooijer: ‘Ik zoek geen dingen meer op waar ik stress van krijg’

Emeritus-hoogleraar Cees Gooijer heeft een idee. ‘Laat een consultant van de gemeente langskomen bij iedereen die met pensioen gaat.’

Huizen

Dat de mogelijkheden van vitale ouderen te weinig worden benut, herkent emeritus scheikunde-professor Cees Gooijer (72) niet zo in zijn eigen leven. ´Een paar maanden na mijn pensionering werd ik gebeld door een gymnasium in Hilversum. De scheikundedocent had een hartaanval gehad. Of ik zijn lessen kon overnemen.´

‘Eerlijk gezegd was ik best blij met dat telefoontje. Ik vond het leuk dat ze aan me dachten. Ik kan niet zeggen dat ik in een gat was gevallen, maar toch was het de eerste maanden na mijn pensionering wennen. Hoe deel ik mijn tijd in? Het kon zomaar zijn dat ik voor tien uur ‘s ochtends niets anders had gedaan dan twee ochtendkranten lezen aan de hoge tafel. Terwijl ik een paar maanden daarvoor iedere ochtend om kwart over acht aan mijn bureau zat aan de universiteit in Amsterdam. Mensen komen bij je langs, iedereen wil iets van je. Na mijn pensionering viel dat weg. Die contacten miste ik wel.’

Cees Gooijer was 64 jaar toen hij met pensioen ging. Veertig jaar lang had hij gewerkt aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sinds 1998 als hoogleraar, gespecialiseerd in de bioanalytische laser spectroscopie. In gewoon Nederlands: het gebruik van licht om chemische reacties te onderzoeken. ‘Ik had altijd bijzonder veel plezier in het overdragen van kennis en begeleiden van studenten. Mijn specialisatie is met gepolariseerd licht moleculen onderscheiden om vast te stellen hoe optisch zuiver de chemische verbindingen zijn. Zo kan ik het wel zeggen ja. Dat is toch duidelijk?’

bak zwavelzuur

Lesgeven op de middelbare school was nieuw voor hem. Toch aarzelde hij geen moment. ‘Ik houd van kennis overdragen, gewoon met het schoolbord en een krijtje. Dat hoort helemaal bij mij.´ Gymnasium-vijf was een hele ervaring, dat wel. ‘Al die scholieren zaten met hun mobieltjes in de klas. Die dingen moeten van tafel, heb ik gezegd. Anders kan ik geen les geven.’ Om zijn uitspraak kracht bij te zetten, besloot hij er direct maar een scheikundig experiment van te maken. ´Ik vroeg de amanuensis of hij een bak zwavelzuur kon brengen om te kijken of ze zouden oplossen. Toen verdwenen de mobieltjes direct in de schooltassen. Ik vind dat er in de les concentratie op de inhoud moet zijn.’ Financieel schoot hij er overigens niks mee op, maar daar was het hem ook niet om te doen. ‘Ik kreeg een vergoeding van het gymnasium, maar door allerlei pensioenregelgeving, hield ik er uiteindelijk niks aan over. Ik moest zelfs inleveren, want de vergoeding werd in korting gebracht op mijn pensioen.’

Precies dit soort ouderwetse regelingen dragen volgens het gisteren gepubliceerde adviesrapport van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) niet bij aan het benutten van het potentieel van ouderen in de samenleving. ‘Mensen die langer door willen werken, worden op die manier ontmoedigd,’ stelde RVS-voorzitter Jet Bussemaker woensdag in deze krant. Nederland telt in 2040 3,2 miljoen ouderen waarvan het arbeidspotentieel door de samenleving onvoldoende benut wordt, stelt het onderzoeksrapport. Terwijl het met de aankomende vergrijzing juist hard nodig is om ook de talenten van ouderen in te zetten in de samenleving.

Gooijer is het daar roerend mee eens. ‘Ik haal voldoening uit lesgeven en als ik iemand anders niet in de weg zit, wil ik daar graag nog iets mee doen.´ Hij herkent in grote lijnen de strekking van het RVS-rapport. ´Na je pensionering is er niemand die langs komt en aan je vraagt wat je nu gaat doen. Het gymnasium belde, omdat iemand mij toevallig kende. Ik denk dat ouderen systematischer ingezet kunnen worden als de gemeente een consultant aanstelt die na je pensionering langskomt en vraagt wat jouw bijdrage aan de samenleving kan zijn. Op die manier kunnen meer mensen en talenten gemobiliseerd worden. Het is zomaar een idee.’

Gooijer is inmiddels 72, en hij blijft op zijn eigen manier nog met plezier actief. ‘Ik doe geen dingen meer waar ik stress van krijg, maar ik geef nog regelmatig colleges aan aan masterstudenten over de fundamentals of molecular spectroscopy. Eigenlijk is dat gewoon mijn hobby, ik hoef er ook niks voor te hebben. Het kwam in de planning van de universiteit goed uit, en ik hielp er een overbelaste collega mee uit de brand.´ Ook heeft hij recent nog een cursus ‘Waarom is chemie interessant?´ gegeven aan de HOVO-afdeling (hoger onderwijs voor ouderen) van de universiteit in Amsterdam. ´Enorm leuk om te doen, cursisten stellen onbevangen vragen. Ik beleef daar zelf ook plezier aan.´ Zelf is hij ook nog niet uitgeleerd. ‘Ik heb me een tijdje geleden ingeschreven voor een cursus Frans. Dat vond ik gewoon heel leuk om te doen. Iedere week iets nieuws leren. Of dat nuttig is weet ik niet. Dat is een lastig woord. Wat ik wel zie, is dat onze samenleving veel te veel tijd kwijt is aan nutteloze controle-mechanismes. Ik denk dat we onszelf veel stress kunnen besparen als we mensen meer gaan inzetten op hun vakmanschap en daar ook vertrouwen in hebben.´

fotobijschrift:

Cees Gooijer: ´Na je pensionering is er niemand die langs komt en aan je vraagt wat je nu gaat doen.´