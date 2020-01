Nederlandse Staat deels aansprakelijk voor vliegramp Faro

Niet alleen de plotseling verslechterde weersomstandigheden veroorzaakten in 1992 de crash van het Martinair vliegtuig in het Portugese Faro, zegt de rechtbank in Den Haag vandaag. Ook de piloten hebben verkeerd gehandeld.

De rechtbank tijdens de zitting over de Faro-vliegramp in 1992. (beeld anp / Bas Czerwinski)

Den Haag

De overheidsinstantie Raad voor de Luchtvaart die destijds onderzoek deed naar het ongeluk, trok te stellige conclusies en informeerde nabestaanden onvolledig. Daarom is de Nederlandse Staat deels aansprakelijk voor de vliegramp, aldus het vonnis.

Het toestel dat vanaf Schiphol vertrokken was, stortte neer toen het wilde landen op het vliegveld van Faro. Bij de vliegramp kwamen 56 mensen om het leven. Meer dan honderd mensen raakten zwaargewond. Er waren 340 mensen aan boord. In het toestel van Martinair (dat nadien is opgegaan in KLM) zaten voornamelijk Nederlanders.

De zaak tegen de Staat was aangespannen door overlevenden en nabestaanden van de slachtoffers omdat er volgens hen ‘aantoonbaar onjuiste informatie’ staat in een rapport uit 2017. Dat was opgesteld door drie Nederlandse en Portugese deskundigen om meer duidelijkheid te geven over de oorzaak van de ramp. Zij stelden dat plotseling slecht weer de oorzaak was. Een deskundige die door de nabestaanden werd ingeschakeld, stelde echter dat de piloten ernstige fouten hadden gemaakt. <