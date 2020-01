Opnieuw tegenslag in toeslagenaffaire

Den Haag

Opnieuw een tegenvaller voor de Belastingdienst in de kinderopvangtoeslagenaffaire. De opgevraagde dossiers van 22 ouders kunnen niet op tijd worden afgeleverd, heeft minister Wopke Hoekstra (Financiën) aan de Tweede Kamer laten weten. Deze groep had uiterlijk dinsdag inzage in hun dossier moeten krijgen. Dertien ouders ontvangen nu op z'n laatst eind volgende week de stukken, de overige ouders krijgen de documenten voor 1 maart. <