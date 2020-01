Circusartieste Vorobeva voelt haar benen niet na val in Carré

Amsterdam

Kristina Vorobeva, die samen met haar man Rustem Osmanov tijdens hun acrobatenact zo'n 10 meter naar beneden viel, is inmiddels van de intensive care af. 'Een einddiagnose van de artsen hebben we nog niet gehad, daarvoor is tijd nodig, het is geen makkelijk geval.' Het Russische acrobatenechtpaar, dat optreedt als Sky Angels, kwam ten val tijdens een voorstelling van het Wereldkerstcircus. De show werd stilgelegd en het publiek werd naar buiten geleid. Vorobeva heeft een dubbele operatie aan haar nek achter de rug. Ze schrijft dat ze ook een probleem heeft aan haar rechterarm.

Volgens theaterproducent Henk van der Meijden, die het Wereldkerstcircus organiseert, voelt ze wel tintelingen in haar benen. Specialisten moeten de komende dagen bekijken hoe het verder gaat, zei hij. De oorzaak van de val was het afbreken van een tand van de mannelijke artiest. Hij kwam er vanaf met een hersenschudding en raakte in shock. Van der Meijden zei eerder dat hij weer helemaal is hersteld.

'Beste vrienden, we staan onder toezicht van professionals, we zijn zeer gezegend met uw wensen over ons herstel, we krijgen energie van jullie wensen', schrijft Vorobeva. Op de foto die erbij staat, is te zien hoe ze in het ziekenhuisbed ligt. <