Medewerker Guido op non-actief gezet

Amersfoort

De gereformeerde scholengemeenschap Guido in Amersfoort heeft een medewerker op non-actief gezet, vanwege 'een serieus vermoeden van ontoelaatbaar grensoverschrijdend gedrag tegenover een oud-leerling'. Het betreft een medewerker van de locatie vmbo. In december kwam de melding binnen. De school heeft leerlingen, ouders en medewerkers meteen na de vakantie geïnformeerd. Ook is het incident gemeld bij de Onderwijsinspectie en de politie. Zij stellen een onderzoek in. Bestuursvoorzitter Kees Koelewijn hoopt dat er snel duidelijkheid zal zijn. <