Schouten wil lab dat MKZ vaststelde onderzoeken

De Mobiele Eenheid moest er in 2001 aan te pas komen bij een boerderij aan de Kootwijkerdijk in Kootwijkerbroek, waar de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) bezig was met ruimen. ( beeld anp / Robert Vos)

Den Haag

Ze wil lessen trekken uit de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), de hoogste economische rechter. Na een jarenlange juridische strijd stelde het CBb vast dat het ruimen van 60.000 dieren in 2001 terecht was. ‘Dat doet echter niets af aan de enorme impact die de ruimingen hebben gehad in de levens van de veehouders, hun gezinnen en de gemeenschap’, zegt Schouten in een reactie. Ze wil daarom met betrokken boeren in gesprek.

Daarnaast wil ze inzicht in de processen van het laboratorium Wageningen Bioveterinary Research, dat destijds onderzoek deed naar de besmettelijke dierziekte. ‘Ik vind het belangrijk dat hun werkwijze onafhankelijk in een audit wordt beoordeeld.’

Boeren uit het Gelderse Kootwijkerbroek stapten jaren geleden naar de rechter, omdat zij niet geloofden dat hun vee besmet was geraakt met MKZ. In het dorp werd bij één kalf MKZ in het bloed aangetroffen. De ziekte leek zich echter niet te verspreiden. Ook twijfelden boeren aan de juistheid van de diagnose. Toch werden 247 boerenbedrijven in het Kootwijkerbroek geruimd. De beslissing hiervoor werd genomen door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Volgens het CBb hebben de boeren, verenigd in de stichting MKZ Crisis Kootwijkerbroek, niet kunnen aantonen dat in het laboratorium systematisch fouten zijn gemaakt of dat de monsters die werden onderzocht in het laboratorium zijn besmet met andere monsters. Daardoor heeft de staat op ‘goede gronden’ geconstateerd dat er sprake was van besmetting met MKZ en mochten de boerderijen worden geruimd.

buisjes

In oktober concludeerde een team van drie onafhankelijke deskundigen dat niet met zekerheid te zeggen is of er in 2001 sprake was van MKZ. Het laboratorium week namelijk af van de standaardprocedures. Zo zijn buisjes gebruikt van een ander materiaal dan voorgeschreven, licht een woordvoerder van het CBb toe. Maar er is evenmin bewijs dat dit tot een verkeerde conclusie heeft geleid.

‘Inwoners van Kootwijkerbroek hoopten op gerechtigheid, maar die is er niet gekomen’, concludeerde Lau Jansen, bestuurslid van de Stichting Onderzoek MKZ-crisis Kootwijkerbroek, na de uitspraak.

‘Ondanks gerede twijfel over de aanwezigheid van MKZ heeft de rechter het doden van dieren legitiem geacht. Wij vinden dat er inbreuk gemaakt is op de grondrechten van boeren: in een rechtsstaat moeten je eigendomsrechten worden beschermd.’ De vraag of er wel of geen MKZ was, wordt misschien nooit beantwoord, zegt Jansen.

‘Maar de drie deskundigen toonden in ieder geval aan dat er fouten zijn gemaakt. Wat mij betreft, was het daarmee al afgesloten: onze vragen zijn terecht.’

Omdat de zaak zo lang geduurd heeft, krijgen de boeren wel een schadevergoeding. De hoogte daarvan verschilt per veehouder, maar bedraagt gemiddeld 12.000 euro, aldus het CBb.

zie ook pagina 5